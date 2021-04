Vaccino anti-Covid, da oggi gli over-80 e categorie "fragili" potranno prenotarsi

Dalle ore 10:00 di questa mattina gli over-80 e categorie "fragili" potranno prenotarsi atraverso il sito del Comune di Pescara per la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Queste due categorie, che hanno manifestato l'intenzione di vaccinarsi sia attraverso il sito della Regione Abruzzo che delle Poste Italiane e non ricontattate dalla Asl, ora potranno prenotarsi sul sito www.comune.pescara.it presso la voce VACCINAZIONI e ricevendo dal sitema automatico una data e un'ora disponibili per raggiungere il centro vaccinale di Pescara e ricevere la prima dose. La procedura è identica a quella già utilizzata nei mesi scorsi per gli screening di massa. Non sono invece interessati dal servizio coloro che sono in attesa del cosiddetto "richiamo".

Da questa mattina si sta registrando un'adesione molto importante. L'obiettivo perseguito è evidentemente quello di accelerare i tempi del Piano Vaccinale e consentire ai singoli utenti di fissare in autonomia un appuntamento che sia più consono alle proprie esigenze, senza attendere quindi di essere richiamati. Una differenza importante.