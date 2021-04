Anas, al via i lavori di manutenzione programmata della Galleria San Giovanni sulla SS714 Tangenziale Pescara

Al via da oggi i lavori di manutenzione programmata della galleria San Giovanni situata sulla statale 714 “Tangenziale di Pescara” I lavori, dell’importo di 4,5 milioni di euro, si inseriscono nell’ampio piano di manutenzione delle opere d’arte e gallerie avviato da Anas.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza sia per il personale coinvolto che per l’utenza in transito, la canna in direzione nord (Francavilla al Mare) sarà interdetta al traffico, consentendo il transito in doppio senso di marcia all’interno della canna in direzione sud.

Per garantire la maggiore fluidità del traffico e minori disagi alla circolazione, sarà interdetto il passaggio tra le ore 6.00 e le ore 22.00 dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate tra il km 2,700 e il Km 4,100 (Galleria San Giovanni canna in direzione nord), in entrambe le direzioni di marcia.

Al traffico pesante saranno segnalati in loco con apposita segnaletica i percorsi alternativi consigliati. In particolare il traffico pesante proveniente da sud in direzione nord, potrà percorrere il Racc Autostradale 12 per poi indirizzarsi su viabilità comunale e/o provinciale a seconda della destinazione.

Sarà disposta l’uscita obbligatoria dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate che percorrono la Tangenziale di Pescara in direzione Nord, dalle ore 6 alle ore 22, allo svincolo di Pescara – Via Prati.

Al Traffico pesante in direzione sud (Francavilla al mare) sarà interdetto l’ingresso sulla SS 714 Tangenziale di Pescara al Km 0,000. Sarà pertanto consentito entrare in Tangenziale dallo svincolo di Spoltore che potrà essere raggiunto da Viabilità comunale. La durata prevista per l’ultimazione dei lavori è di 120 giorni.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.