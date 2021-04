Consiglio straordinario su Via Di Sotto. Il M5S presenta la sua proposta

"Il Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di domani proporrà di impiegare tutti i soldi derivanti dalle sanzioni dell'autovelox di via Di Sotto per la riqualificazione dell'intera via e la creazione, di fronte alla scuola, di una vera "zona 30" che, in modo strutturale, obbligherà a ridurre la velocità a chi transita grazie ad un'area rialzata e a corsie più strette, eliminando definitivamente l'autovelox. I soldi dei cittadini multati servano a migliorare la sicurezza e la tranquillità di chi percorre via Di Sotto".

È questo il commento dei consiglieri M5S Erika Alessandrini e Paolo Sola alla vigilia del Consiglio Comunale straordinario che si svolgerà domani, lunedì 26 aprile, in sessione aperta alla cittadinanza.

"La mattanza economica che l'amministrazione Masci ha inflitto a cittadini, commercianti e residenti di Via di Sotto era evidentemente una ruberia premeditata, tanto che solo ora, dopo aver elevato ormai circa 20.000 multe e spremuto per bene le tasche dei cittadini, il centrodestra pescarese comincia a parlare di possibili diverse soluzioni. Interventi che quindi potevano e dovevano essere fatti prima, e parlarne solo ora conferma che siamo davanti ad una manovra orchestrata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia deliberatamente per fare cassa a danno dei cittadini".

"Questa vicenda dimostra ancora una volta la totale incapacità amministrativa del centrodestra di Carlo Masci – proseguono i consiglieri pentastellati – che prima ha sostenuto l'installazione dell'autovelox come soluzione a tutti i problemi di sicurezza stradale della zona, salvo poi lavarsi le mani da ogni responsabilità quando è iniziata la pioggia di sanzioni e il coro unanime di critiche, attribuendo agli stessi cittadini la presunta "colpa" di aver richiesto il sistema di controllo. Uno dei momenti più bassi di questa amministrazione, pavida davanti alle critiche e priva di qualunque senso di responsabilità".

Resta attuale il tema della sicurezza stradale nel quartiere, visto che la "soluzione autovelox" sembra solo aver spostato di poco più in là il problema.