Villa Sabbucchi, piantati otto salici

Otto salici piangenti sono stati piantumati ieri nell’area del parco pubblico Villa Sabucchi, per iniziativa del Lions Club International “Ennio Flaiano”. Un’azione che ha voluto rappresentare un inno alla speranza e alla ripresa sociale ed economica della comunità colpita dalla pandemia, realizzando su base locale il service internazionale “Piantiamo alberi per la vita del Pianeta”. Una breve cerimonia, cui ha partecipato anche il sindaco Carlo Masci, si è svolta presso il parco cittadino.

"Oggi il nostro Club ha realizzato un altro service di valenza internazionale. Abbiamo ritenuto fosse giusto pensare anche alla salute dell’ambiente - ha detto il presidente del Lions Club "Flaiano" Giovanni De Massis - nonché a rendere più accogliente un parco pubblico cittadino che è un angolo ricreativo per la cittadinanza intera, frequentato in modo particolare dai bambini e dagli anziani. Nello spirito che ci contraddistingue, ci mettiamo al servizio di chi al mondo è poco fortunato o meno fortunato. Quest’anno l’epidemia ci ha fortemente limitato, ma non siamo stati fermi. Abbiamo, credo, dato un contributo utile, rivolgendo il nostro aiuto e la nostra solidarietà al reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale Civile di Pescara, alla Mensa di San Francesco e aiutando svariate famiglie in stato di bisogno."