Video e spettacolo teatrale per ricordare Eleonora Aquilio

Un progetto per un ricordo, per portare avanti un’idea artistica e di vita, nel segno dell’amicizia e dell’affetto che legano le persone. A quasi un anno dalla scomparsa di Eleonora Aquilio - promessa teatrale e protagonista di esperienze radiofoniche - nonché delle incursioni del duo comico Uno e Due, con il collega e amico di una vita, Luciano D’Amore, ecco un video con la partecipazione di amici e colleghi. E l’annuncio di un appuntamento a teatro, appena possibile.



Il video viene pubblicato a partire dalle 13 del 6 maggio su YouTube. “Un giorno importante, quello della nascita di Eleonora, un giorno simbolo di gioia, che tutti noi ricordiamo e onoriamo - commenta Luciano D’Amore -. Con Eleonora stavamo lavorando ad uno spettacolo, con il nostro duo, appunto Uno e Due. Volevamo andare in teatro e fare uno spettacolo per fare del bene, per trasmettere e lasciare amore. E' quello l'intento. E' bastato semplicemente prendere il telefono e fare qualche chiamata e subito hanno detto tutti di sì”.



E quindi, per ora l’annuncio in video e, appena possibile, l’appuntamento in teatro. “Non so ancora quando sarà possibile fare questo spettacolo - aggiunge Luciano D’Amore - ma lo voglio fare riempiendo tutto il teatro. Per mantenere fede a quella promessa che ci eravamo fatti sul fare tanta beneficenza. E' un nostro modo di restituire l'ondata di amore ricevuta. Sarà uno spettacolo in onore di Eleonora, come piaceva a lei. Con il nostro stile e con tante persone generose che si esibiranno gratis, alcune senza mai aver recitato”.



Lo spettacolo si intitola “Non c’è Due senza Uno” e l’incasso verrà devoluto all’associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella di Pescara, vicina ad Eleonora Aquilio.



Vedrà la partecipazione anche di Milo Vallone, zio di Eleonora. “Ringrazio tutte le persone che hanno detto sì e quelle che si emozioneranno con noi quella sera. Infine ringrazio personalmente Luigi Esposito in arte "Gigi" di Gigi e Ross per il grande aiuto che mi sta dando perché anche se non ha mai incontrato Eleonora di persona, ne aveva conosciuto la genuinità".