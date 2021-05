Vaccini, da domani la prenotazione AstraZeneca agli ultra 60

La città di Montesilvano vivrà lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15 maggio tre "open day" dedicati alla somministrazione del vaccino Astrazeneca per le persone dai 60 agli 80 anni. A partire da domani sarà possibile effettuare la prenotazione sul link del Comune di Montesilvano https://servizi.comune.montesilvano.pe.it/covid19/vaccini/.

L'iniziativa, voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Montesilvano e concertata con la Asl, oltre che snellire le liste di attesa accelerando l'importante campagna portata avanti presso il Pala Dean Martin, rappresenta un ulteriore tassello del percorso di vaccinazione volto a immunizzare entro l'estate tutta la popolazione.

"Grazie alla campagna di vaccinazione, che procede in maniera spedita al Pala Dean Martin, il numero delle persone positive in città è pari quasi a zero – spiega il sindaco Ottavio De Martinis - Finora sono stati inoculati circa 18mila vaccini e la prossima settimana contiamo di superare le 20mila dosi. Montesilvano si candida tra le città più attive in Italia per la campagna di vaccinazione, dal 5 marzo abbiamo iniziato con gli over 80 per poi diventare riferimento per il mondo scolastico della provincia di Pescara, fino a somministrare 1200 dosi giornaliere. Montesilvano è stata la prima a vaccinare il mondo della disabilità, grazie all'attenzione che la nostra amministrazione da sempre riserva a questa categoria. Siamo un esempio virtuoso in tutta Italia, grazie a un'impeccabile organizzazione, all'infaticabile lavoro svolto dal personale del Coc e alla piattaforma di prenotazione creata dal dirigente comunale Marco Scorrano e diventata punto di riferimento per la Asl e per i centri vaccinali limitrofi, primo tra tutti quello di Pescara. Molto apprezzate sono risultate poi le esibizioni musicali e teatrali che hanno accompagnato l'attesa post vaccino per le quali ringrazio i docenti della Scuola Civica di Musica e Teatro e tutti coloro che hanno prestato la loro voce e il loro talento musicale, portando alla ribalta nazionale la nostra città".