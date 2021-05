Pescara-Salernitana, il Comune annulla il mercato di Via Pepe

Ufficiale: lunedì 10 maggio il mercato di Via Pepe non si svolgerà. A dare la notizia è il Comune di Pescara, attraverso Facebook, a causa dell'ultima partita del campionato di Serie B tra Pescara e Salernitana, in programma alle ore 14:00 proprio allo stadio Adriatico. Per evitare problemi di ordine e sicurezza pubblica, il Comune ha firmato un'ordinanza. La data persa verrà recuperata il primo di novembre.