Il Sindaco Masci ed il Presidente Sospiri incontrano il Ministro del Sud Carfagna

“Il rilancio economico dell’Abruzzo è pronto ai nastri di partenza: ammonta a 123milioni di euro il primo anticipo dei fondi ministeriali per finanziare piccole e grandi opere da spalmare sul territorio. Pescara già domani presenterà al tavolo del Dicastero i progetti inerenti la riqualificazione delle aree di risulta e il Parco Nord, due interventi strategici che saranno in volano per lo sviluppo del capoluogo adriatico. Complessivamente l’Abruzzo potrà contare su un plafond di 700milioni di euro di investimenti attraverso la programmazione 2021-2027 dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, Fondi FSE e FESR”.