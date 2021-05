Pescara si candida per la Bandiera Blu

La città di Pescara si candida all'assegnazione della Bandiera Blu. Ad annunciarlo è il Sindaco Masci, attraverso la propria pagina Facebook, che in queste ore è in riunione con il FEE (Foundation for Environmental Education) per partecipare alla cerimonia di assegnazione. Queste le sue parole:

"Questa mattina saremo in videoconferenza con la FEE (Foundation for Environmental Education) per partecipare alla cerimonia di assegnazione della BANDIERA BLU. Per la prima volta nella sua storia PESCARA è in gara per l'ambito riconoscimento. Quando, due anni fa, indicai la Bandiera Blu a Pescara come obiettivo da raggiungere nel corso del mio mandato da sindaco, in pochi ci credettero, ricordando l'esperienza drammatica dell'inquinamento del mare degli anni precedenti, tutti pensarono che stessi scherzando, o che fossi un illuso. Oggi siamo presenti tra le selezionate, adesso non ci resta che attendere il rito della proclamazione, incrociare le dita, sperando di essere tra le prescelte. Se otterremo la BANDIERA BLU, e sottolineo il SE, non avremo compiuto un miracolo, ma avremo raccolto i frutti del lavoro costante sulla SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE che abbiamo portato avanti con caparbietà e convinzione in questi due anni. Grazie ai Consiglieri, agli Assessori e al Settore Ambiente del Comune che, insieme a me, stanno dando l'anima per questo GRANDE SOGNO. Grazie anche al Presidente del Consiglio Regionale, sempre in prima linea con noi per il bene di Pescara."