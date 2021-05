Per la prima volta nella sua storia Pescara è Bandiera Blu! L’annuncio è arrivato poco fa dal Sindaco di Pescara, Carlo Masci, che proprio questa mattina aveva annunciato la partecipazione alla FEE (Foundation for Environmental Education). Grande soddisfazione da tutta l’amministrazione comunale, che alla fine della videoconferenza il Sindaco di Pescara Masci ha tenuto una confernza stampa davanti al Palazzo del Comune per annunciare l'assegnazione della Bandera Blu alla nostra città. Queste le parole del Primo Cittadino:

“Abbiamo partecipato alla videoconferenza indetta dalla FEE, Fondazione che assegna le Bandiera Blu alle città d’Italia e Pescara per la prima volta nella sua storia ha ottenuto la Bandiera Blu. Un risultato incredibile, un sogno che si realizza in cui abbiamo creduto sin dall’inizio perché amiamo questa città, ne consociamo tutte le caratteristiche di sostenibilità e bellezza ed eravamo convinti che dall’esterno avrebbero apprezzato e riconosciuto queste caratteristiche della nostra città. A dicembre abbiamo fatto la domanda per la Bandiera Blu e devo dire che il settore ambiente ha lavorato alla grandissima per ottenere questo risultato insieme alla Commissione Ambiente, gli assessore che sono qui, al presidente del consiglio e voglio citare anche il Presidente del consiglio regionale che ha lavorato per raggiungere questo obiettivo e abbiamo fatto la domanda convinti che non fosse stato semplice ma ci abbiamo creduto fin dal primo momento anche perché ci dicevano che difficilmente primo anno avremo ottenuto la Bandiera blu, perché credo che non sia mai successo e invece che con tutti questi grandi numeri che avevamo da spendere in questa città che il primo anno abbiamo fatto la domanda e l’abbiamo ottenuta. La Bandiera Blu non è un punto d’arrivo ma di partenza, da adesso in poi non si torna indietro rispetto a questo obiettivo. Noi vogliamo confermare ogni anno questa bandiera e vuol dire che faremo un passo in più verso la sostenibilità ambientale sulle scelte che questa città ha fatto perché siamo convinti che una città più bella, attraente dove si vive meglio e Pescara può pregiarsi del titolo di città dove si vive meglio e può fare molti passi in avanti. Noi diciamo sempre che abbiamo un mare pulibile al centro della città in cui ci riconosciamo tutti quanti noi cittadini di Pescara. Credo che siamo l’unica città in Italia vera che ottiene la Bandiera Blu. Quando noi diciamo che Pescara è una città di mare e vive sul mare evidentemente diciamo la verità perché lo riconoscono a livello nazionale e internazionale perché sottolineiamo che il riconoscimento non è solo della FEE d’Italia ma anche di Bruxelles. Nessuno aveva la voglia di tentare questa avventura forse per la paura di non riuscirci, invece noi i sogni li facciamo diventare realtà perché siamo una grande squadra e soprattutto una grande città che dimostra ogni volta di accettare le sfide e di vincerle anche sempre. Proseguiamo su questa strada e abbiamo vinto anche per un altro punto importantissimo: noi siamo riusciti a far partecipare tutti gli studenti di Pescara al progetto Ecoschool e nessuna città è riuscita una cosa del genere e questa è la conferma del fatto che i pescaresi sono molto attenti agli aspetti ambientali ed i ragazzi pescaresi sono molto attenti agli aspetti ambientali e noi vogliamo puntare sulla scuola perché se questi concetti vengono introdotti bene nelle scuole ai bambini e ragazzi e partecipano alla crescita ambientale creiamo una società migliore ed è per questo che noi oggi otteniamo la Bandiera Blu. Ringrazio di cuore tutte le persone che si sono impegnate a questo progetto, si assessore, vicensindaco e Padovano e questa è una medaglia che ci mettiamo al petto e quando lanciammo un progetto del genere nessuno ci avrebbe creduto in così poco tempo.“