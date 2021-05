Pescara, chiuso il Cup del Presidio Ospedaliero. Ecco perché

Il Cup del Presidio Ospedaliero di Pescara resterà chiuso domani, mercoledì 12 maggio dalle ore 14:30 alle 17:30 a causa dell'interruzione di energia elettrica per l'effettuazione di lavori. Le zone interessate sono Via Fonte Romana e Via Paolini a Pescara.

Al fine di minimizzare il disservizio gli utenti potranno, comunque, prenotare o pagare con POS presso il Poliambulatorio del Presidio Ospedaliero di Pescara allo sportello del Laboratorio Analisi (1° piano) adeguatamente potenziato: aperto dalle ore 13.30 sino alle ore 19.00.

Restano regolarmente funzionanti tutte le altre postazioni Casse / Cup e Call Center della Asl di Pescara.