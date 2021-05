A Pescara l'evento PET PRIDE 2021, ecco quando

Pescara si appresta ad ospitare centinaia di animali domestici. Infatti Sabato 5 e Domenica 6 Giugno, sarà invasa da cani, gatti, furetti, volatili, conigli, maialini, asini, cavalli, tartarughe, per il PET PRIDE – l'orgoglio di essere animale, organizzato dalla Claudio Marastoni su incarico dell'Apat con il Patrocinio del Comune di Pescara e la compartecipazione economica dell'Assessorato tutela del mondo Animale nella persona dell'Assessore Nicoletta Di Nisio.

Due giornate ricche di iniziative ed esibizioni con l'importante finalità di imparare a conoscere meglio e rispettare i nostri amici a 4 zampe. Questa campagna di sensibilizzazione è resa ancora più incisiva, grazie al Patrocinio della Leidaa che promuove la causa PET PRIDE l'abbandono e il randagismo.

Piazza della Rinascita (Salotto) si trasformerà in una vera e propria "città a misura di animale", dove verranno creati dei poli di attrazione che andranno incontro alle esigenze dei nostri migliori amici. Il tutto assolutamente gratuito. Verrà allestita un'area dedicata alla loro salute ed al loro benessere, grazie ad un'equipe di Medici Veterinari coordinati dall'A.n.m.v.i., che daranno utili consigli su come mantenere in perfetta salute psicofisica i loro pazienti.

Madrina d'eccezione Tessa Gelisio, Blogger, animalista ed ambientalista, conduttrice televisiva (ora di Cotto e Mangiato – Italia1)

Un altro polo di grande interesse è il Punto-Info-Cane, zona gestita da educatori ed addestratori cinofili, a disposizione per divulgare informazioni che possono migliorare il rapporto con il Vostro Amico a quattro zampe, pronti a rispondere a qualsiasi domanda, consiglio o informazione.

In Piazza Salotto, si allestiranno stand espositivi interamente dedicati al mondo animale e tutto ciò che gravita intorno ad esso. Non mancheranno momenti di grande spettacolo con le esibizioni di diverse unità cinofile dello Stato, i quali daranno prova delle abilità dei cani addestrati per la pubblica sicurezza e per la tutela dei più deboli.

Nel corso delle due giornate raggiungerà il Pet Pride anche Giovanni Granati, noto falconiere e collaboratore con il programma tv L'Arca di Noè, che farà esibire i suoi amatissimi rapaci tra cui il Falco e l'Aquila reale. Non mancherà l'area dedicata alla toelettatura a disposizione per esibizioni e consigli per la cura e la bellezza del proprio Pet.

Di grande attrattiva sono sempre le esibizioni cinofile dei Corpi dello Stato, esibizioni con Educatori cinofili e mobility dog.

Sarà sicuramente apprezzata l'aera dedicata alla Pet Therapy, a cura di Asinomania del Dottor Eugenio Milonis, che realizzerà percorsi dedicati ai bambini e agli Asini preparati per la Pet Therapy.

La manifestazione culminerà con l'elezione del PET MODEL e di altri riconoscimenti "speciali", ai quali verrà consegnata la targa a ricordo dell'evento.

Tutti gli animali da compagnia presenti (cani, gatti, furetti, volatili, conigli, maialini, asini, cavalli, tartarughe) potranno iscriversi gratuitamente a questa simpatica sfilata che porterà all'elezione dell'animale che più toccherà la sensibilità della Giuria, il quale diventerà l'immagine ufficiale del manifesto per la prossima edizione del PET PRIDE, a favore della campagna contro l'abbandono ed il randagismo.

Ad ogni iscritto verrà consegnata t-shirt e cappellino del Pet Pride, ed avrà la possibilità di realizzare un servizio fotografico.

L'evento è Patrocinato da: Comune di Pescara, Camera di Commercio di Chieti e Pescara, Croce rossa Italiana, Leidaa, Associazione nazionale Medici Veterinari Italiani A.n.m.v.i.

Per iscriversi al Pet Model 2021 è possibile scaricare la Scheda Iscrizione dalla pagina facebook @marastonipetpride oppure richiederla all'indirizzo info@newstarcom.com – whatsapp 353/4156937