L'Abruzzo sarà zona bianca

Da lunedì 7 giugno l'Abruzzo passerà in zona bianca. E' quanto emerge dalla cabina di regia di Palazzo Chigi. Con questo cambio di colore, la nostra Regione avrà meno misure e regole anti-Covid più leggere.

Da lunedì primo giugno le prime regioni che cambieranno colore saranno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna mentre per Abruzzo, Veneto e Liguria la zona bianca scatterà da lunedì 7 giugno.

In questa zona valgono solo le regole di comportamento, vale a dire mascherina e distanziamento sociale ma soprattutto non c'è il coprifuoco. Secondo alcune fonti del Governo, a partire dalle prossime settimane, gran parte della penisola passerà in zona bianca.