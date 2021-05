Settimana AstraZeneca, il Comune apre le prenotazioni per gli Over-50

Da oggi gli Over-40 potranno prenotarsi per la somministrazione al vaccino anti-Covid ma il Comune di Pescara ha aperto la "AstraZeneca Week" per gli Over-50, che permette ai soggetti che si sono già registrati sul portale di Poste Italiane di prenotare l'appuntamento per la somministrazione del vaccino a partire da mercoledì e, a seguire, fino a mertdì 25 maggio.

Le prenotazioni per la "Settimana AstraZeneca" potranno essere effettuate dai residenti della provincia di Pescara nati tra il 01-01-1942 e il 31-12-1971. La procedura è quella già nota: sarà necessario collegarsi alla piattaforma del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it) e accedere alla sezione "Città di Pescara - Vaccinazione Anti-covid 19", infine selezionare il pulsante della categoria di proprio interesse.

Con la stessa procedura possono ancora prenotarsi i caregiver domiciliati nel Comune di Pescara, i cui nominativi sono forniti dalla ASL di Pescara sulla base delle manifestazioni di interesse presentate sul portale Sanità della Regione Abruzzo.