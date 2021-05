Funambolika 2021

È stata presentata stamani a Pescara, presso la sala Giunta del Comune di Pescara, la 15esima edizione di Funambolika, festival internazionale del Nuovo Circo, che si svolgerà dal 19 giugno al 4 luglio, organizzato e promosso dall'Ente Manifestazioni Pescaresi.

Sono intervenuti, oltre a Raffaele De Ritis, direttore artistico della kermesse circense, Valter Meale e Simone D’Angelo rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, il Sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci, l'assessore comunale alla Cultura Mariarita Paoni Saccone l’assessore comunale al Turismo e ai grandi eventi Alfredo Cremonese. Erano presenti il direttore artistico dell’EMP Angelo Valori, oltre che il vice presidente della Commissione Cultura, turismo e grandi eventi Salvatore di Pino e la consigliera Zaira Zamparelli.

In apertura, interviene il Sindaco Carlo Masci, che dopo i saluti istituzionali dichiara “finalmente si torna verso la normalità, con una città che si muove sotto il riconoscimento della bandiera blu”, subito dopo prende la parola il Presidente dell’EMP Valter Meale, che ha espresso il grande orgoglio di rappresentare l’Ente Manifestazioni Pescaresi e di aver raccolto la sfida di portare avanti l'organizzazione di tale manifestazione, con la collaborazione dei direttori artistici, dopo il lungo periodo difficile a causa della pandemia. Il vice Presidente dell’EMP Simone D’Angelo, ricorda che “Funambolika rappresenta un caposaldo dell’offerta culturale e artistica della nostra città, capace di attirare il grande pubblico e siamo felici di ospitarla a Pescara. Quest’anno avrà un ruolo importante in quanto insieme a tutta la manifestazione PeFest, l’obiettivo sarà di restituire alla cittadinanza quel valore sociale che è venuto meno a causa alla pandemia”.

A illustrare la manifestazione è il direttore artistico di Funambolika Raffaele De Ritis, che afferma: “abbiamo lavorato tutti con l’intento di trovare la formula per restituire la statura della kermesse che il pubblico si aspetta nonostante le restrizioni. Con il teatro ridotto ci auguriamo di poter ospitare tutto il pubblico che vorrà seguirci, per questo abbiamo previsto tre serate di replica per il Gran Galà du Cirque, che quest’anno abbiamo recuperato riunendo i più grandi talenti dei talent show, con lo special guest David Larible, considerato il più famoso clown del mondo. Sempre al teatro d’Annunzio ci sarà lo spettacolo dei Black Blues Brothers che si sono esibiti davanti a Papa Francesco e ai Reali inglesi: un omaggio acrobatico ispirato alla colonna sonora soul del celebre film divenuto un fenomeno forte di mezzo milione di spettatori nei cinque continenti”. “Infine – e conclude De Ritis - il festival si sposterà nell'arena del Porto Turistico, che verrà trasformata in una piazza sudamericana con lo spettacolo “Amor” proveniente da Cuba: l'Havana Acrobatic Ensemble che si ispira all'universo incantato di Gabriel Garcia Marquez, in una celebrazione circense dello spirito latino-americano”.

“Finalmente, con questo evento, diamo un segnale importante, che è quello di riprendere in mano la vita che ci è stata tolta dalla pandemia”, afferma decisa l’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone, infine chiude la conferenza l’Assessore al turismo e ai grandi eventi Alfredo Cremonese che ricorda “avevamo promesso che come amministrazione avremmo fatto manifestazioni di massimo livello per far venire turisti a Pescara soprattutto dopo il riconoscimento della bandiera blu e credo proprio che Funambolika e Pescara Jazz sono eventi di punta della Città di Pescara che ci consentiranno di mantenere la parola data”.

Alla conferenza era presente anche il Consigliere comunale Salvatore di Pino, vice presidente della Commissione Cultura, turismo e grandi eventi, che ha tenuto a complimentarsi con i nuovi membri del CdA dell’Emp e con il neo Presidente per aver organizzato in breve tempo in una situazione di emergenza sanitaria, un programma culturale e di eventi di grande qualità, di cui Funambolika rappresenta il primo appuntamento all’interno di un cartellone di grande rilevanza che consentirà una eccellente ripartenza culturale e turistica della Città di Pescara.

Info e prezzi spettacoli:

Le prevendite sono disponibili nelle tabaccherie ed esercizi convenzionati Ciaotickets, e online su Ciaotickets.com. Dal 1° giugno saranno aperti anche i botteghini presso il Teatro d’Annunzio (ore 17:00 – 20:00), tel. biglietteria 342.9549562.

Come ogni anno si punta sull’accessibilità dei prezzi popolari, a partire da 10 euro (bambini da 5 euro) per tutti gli spettacoli. È inoltre rinnovata la tradizionale offerta del carnet che permette di assistere in modo conveniente ai primi due titoli. Carnet speciale 2 spettacoli (Gran Gala du Cirque + Black Blues Brothers): settore unico numerato A e B: adulti 28 euro, bambini 15 euro; settore C (non numerato) adulti 15 euro, bambini 10 euro.

XIII Gran Gala du Cirque

Produzione esclusiva per Funambolika

Sabato 19 giugno, domenica 20 giugno, lunedì 21 giugno ore 21.15

Teatro d’Annunzio – Lungomare C. Colombo

Prezzi: settore unico numerato A e B: adulti 23 euro, bambini 10 euro; settore C (non numerato) adulti 10 euro, bambini 5 euro.

The Black Blues Brothers

An Acrobatic Musical Tribute

Martedì 22 giugno ore 21.15

Teatro d’Annunzio – Lungomare C. Colombo

Prezzi: settore A (numerato) adulti 15 euro, bambini 5 euro; settore B (numerato) adulti 15 euro, bambini 5 euro; settore C (non numerato) adulti 10 euro, bambini 5 euro.

Amor

Havana Acrobatic Ensemble (Cuba)

Prima assoluta da martedì 29 giugno a domenica 4 luglio ore 21.15

Arena Porto Turistico – Lungomare C. Colombo

Prezzi: posto unico non numerato adulti 10 euro, bambini 5 euro.

Sul sito www.funambolika.com, oltre che su www.entemanifestazionipescaresi.com, sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini, trailers e curiosità sul programma. Tutti gli spettacoli avranno luogo nel pieno rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza Covid