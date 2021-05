Pescara, 5.555 biciclette censite sul tracciato di Via Pepe

Sono 5.555 le biciclette censite nella giornata dedicata al monitoraggio dei percorsi ciclabili realizzati nell'ambito del Progetto Pesos. Nel numero sono compresi anche 513 monopattini, che rappresentano il 9,23% del totale.

Si tratta in particolare della ciclabile di via Pepe e del circuito che si snoda lungo via Conte di Ruvo, via d'Annunzio, ponte d'Annunzio, via Caduta del Forte, corso Vittorio Emanuele II e ponte Risorgimento. Il monitoraggio è stato effettuato su sei postazioni di rilevamento presidiate da volontari per un arco di quattordici ore, dalle 7 alle 21, comprendendo cioè un arco importante della giornata. Disaggregando il dato complessivo, il flusso delle bici risulta così ripartito:

- Via Pepe lato mare: 759

- Via Pepe lato stadio: 778

- Via Conte di Ruvo: 646

- Ponte D'Annunzio: 869

- Via Caduta del Forte: 348

- Ponte Risorgimento: 2.155

Si tratta di flussi rilevanti che confermano la vocazione ciclabile della città.