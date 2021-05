Lutto nel mondo del calcio: è morto Tarcisio Burgnich

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Tarcisio Burgnich, ex difensore di Inter, Napoli, Juventus e della Nazionale Italiana. Aveva 82 anni. Con la maglia Azzurra ha vinto un Europeo (1968) e arrivò terzo a Messico ’70. Nato nel 1939 a Ruda, in provincia di Udine. Burgnich cresce nel settore giovanile dell’Udinese per poi debuttare in Serie A nel 1958, contro il Milan. Nel 1958 passa alla Juventus e con la Vecchia Signora vince lo Scudetto per poi trasferirsi, l’anno successivo, al Palermo.

Nel 1962 Ector Herrera lo volle fortemente all’Inter, dove legherà la maggior parte della sua carriera e con la maglia nerazzurra vincerà 5 Scudetti, una Coppa Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.

Gli ultimi 3 anni della propria carriera calcistica li chiuse con il Napoli, vincendo una Coppa Italia ed una Coppa di Lega italo-inglese.

Appesi gli scarpini al chiodo Burgnich intraprende la carriera da allenatore, allenando anche il Pescara, in Serie B, nella stagione 2000-2001, subentrando a Giovanni Galeone ma con il club biancazzurro ottenne solo 3 pareggi e due sconfitte per poi essere esonerato e sostituito da Delio Rossi.