Pescara, automobili parcheggiate sulla corsia delle biciclette

Automobili commerciali e private parcheggiate sulle Piste ciclabili del Ponte del Risorgimento di Pescara, zona Comune. A segnalare questo comportamento è la FIAB Pescarabici che oggi, attraverso la propria pagina Facebook, ha pubblicato una foto raffigurtando due automobili ed una furgone sopra la pista ciclabile e sotto il cartello che indica l'inizio del percorso, ritraendo gli amanti delle due ruote passare sulla carreggiata e mettendo in pericolo i ciclisti che non possono usufruire del persone a loro riservato:

Questo il messaggio dell'associazione:

"Pescara - Ponte Risorgimento. Sulla destra, sotto le auto, c'è la corsia ciclabile, come dice la segnaletica verticale, realizzata neanche un anno fa, ma ormai già sbiadita, ma in ogni caso spazio utile per parcheggiare e fare i propri affari. A volte la sede propria, più di quella riservata, diventa indispensabile."