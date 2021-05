Festa della Repubblica, a Pescara si svolgerà un triplo concerto

Il Comune di Pescara ha diramato il programma per il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana. Nonostante le restrizioni anti-Covid le note del repertorio bersaglieresco faranno da colonna sonora per omaggiare il 75° anniversario dal Referendum del 1946.

Si rinnova il sodalizio tra l'amministrazione comunale e la fanfara dei Bersaglieri in congedo "La Dannunziana", protagonista un triplo concerto non solo a beneficio della cittadinanza ma anche per omaggiare la memoria del Maggiore Sandro Cristofaro, già Presidente regionale dell'Associazione Nazionale dei Bersaglieri con la direzione di Dino Armando Tonelli, docente di tromba al conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara.

"La Dannunziana" si esibirà alle ore 17:00 presso il Centro Monsignor Britti di Via Rio Sparto, mentre alle 18:45 al Parco Mimmo Morelli di Via Pier Paolo Pasolini per poi concludere, alle ore 19:30, presso Piazza della Rinascita, meglio conosciuta dai pescaresi come Piazza Salotto.