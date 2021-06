Vaccini, da domani anche gli ultra diciottenni potranno prenotarsi

Da domani anche gli ultra-diciottenni potranno prenotarsi sul sito del Comune di Pescara per ricevere la somministrazione contro il Covid-19. Ad annunciarlo è lo stesso Sindaco di Pescara Carlo Masci con un post apparso sulla propria pagina Facebook.

Dal 3 giugno, in tutta la Nazione, si potrà ricevere il vaccino senza prenotarsi, come comunicato dal Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus il Generale Francesco Paolo Figliulo.

Le parole del Sindaco: