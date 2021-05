Il Dj Francesco Capodaglio su Discivery Plus e Real Time

Una crociera nel Mediterraneo, incontri, confronti, racconti di vita, esperienze. Nuova avventura televisiva per il dj abruzzese Francesco Capodaglio, da martedì primo giugno protagonista del reality "Primo appuntamento crociera", in onda su Discovery Plus e Real Time.



Realizzato dalla casa di produzione Stand by Me - Warner Bros Italia, il programma, in onda dal 18 maggio e poi ogni martedì per otto puntate, vede appunto da quella del primo giugno la presenza del dj abruzzese. La serie è stata registrata dal 22 al 29 marzo scorsi sulla MSC Grandiosa. A bordo, per una crociera nel Mediterraneo, 30 coppie che i produttori hanno abbinato in base alle caratteristiche emerse durante il casting.

“Non ero mai stato in crociera, tantomeno avevo mai partecipato ad un appuntamento al buio - commenta il dj -. Specie in questo periodo, è stato davvero emozionante potersi muovere per un viaggio e per questa esperienza unica”.

Francesco Capodaglio, 41 anni, abruzzese, era stato selezionato a novembre scorso per un format insieme a Rossella Brescia, poi saltato per via delle restrizioni legate al Covid. In passato ha già partecipato al programma Uomini e donne e ora, con la sua esperienza più che ventennale nel mondo del divertimento notturno, si prepara per la stagione estiva.



Il programma, basato sul format inglese First Dates e spin-off di Primo Appuntamento prevede che nel corso delle puntate due persone che non si sono mai viste prima, entrambe single e di sesso uguale o diverso, a bordo della nave da crociera MSC Grandiosa, accompagnati dal maître, si incontrino per una cena, un dopocena, decidendo se continuare a trascorrere la crociera insieme. Il tutto si scopre puntata dopo puntata.