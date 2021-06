Donato il libro "Cinque racconti e una fiaba" all' Abruzzo in Miniatura

"Cinque racconti e una fiaba" il libro della giornalista e scrittrice Edda Migliori, farà parte della libreria dei volumi a tema presenti nel museo ideato e diretto da Livio Bucci.

L’Abruzzo in Miniatura, che vanta al momento, 120 fedelissime riproduzioni di monumenti e luoghi presenti nella nostra regione sorge a Francavilla all’interno del Museo Michetti e rappresenta un fantastico spaccato del territorio. Le opere, divise per province, sono riprodotte curando ogni particolare e per questo molto aderenti alla realtà.

Cinque racconti e una fiaba è un libro le cui storie di dolore e forza, speranza e resilienza narrano l’Abruzzo nelle sue diverse sfaccettature. Fortemente declinato al femminile parla di valori antichi, ma sempre attuali, quali la dignità umana, l’amicizia, la forza, l’amore e ci lascia con una fiaba che conclude il volume.

“Quando mesi fa ho saputo dell’apertura del museo ne sono stata subito incuriosita- ha spiegato Edda Migliori – è un luogo che esprime i tesori d’Abruzzo e si sposa perfettamente con le suggestioni di “Cinque racconti e una fiaba”. Per questa ragione ho deciso di donare il mio libro al museo. Quale location migliore per un libro le cui storie sono ambientate in Abruzzo?”.