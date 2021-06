Pescara, nei prossimi giorni partirà il cantiere di piazza Nilde Iotti

Il completamento e la riqualificazione di piazza Nilde Iotti, ai Colli di Pescara, diventano realtà. Sarà infatti firmata nei prossimi giorni presso un notaio - la convenzione con l’impresa esecutrice dei lavori che dureranno dai tre ai quattro mesi.

È quanto emerso agli esiti di un sopralluogo tenuto congiuntamente questa mattina dalle commissioni Lavori Pubblici e Gestione del territorio, presiedute da Massimo Pastore e Andrea Salvati, che con la stessa società di costruzioni e il progettista, ingegnere Maurizio Vicaretti, hanno verificato che vi fossero tutte le condizioni logistiche oltre che contrattuali per poter arrivare all’apertura del cantiere.

Si tratta di un intervento da 600mila euro, per uno schema economico complessivo di 900mila euro. Si volta pagina quindi, soprattutto in riferimento agli spazi commerciali al piano della piazza che finora, soprattutto perché privi di agibilità, non erano mai stati impegnati da operatori economici eventualmente interessati. Le coperture e le parti di arredo urbano già esistenti nella piazza saranno riqualificate, verranno realizzate nuova pavimentazione, oltre che elementi estetici, verde e illuminazione.