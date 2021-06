Area di Risulta, ecco il piano per la riqualificazione

L’Area di Risulta dell’ex stazione centrale di Pescara cambierà volto. Il progetto della riqualificazione è stato presentato qualche giorno fa alla stampa. Dopo l’approvazione della giunta e degli elaborati tecnici si passerà al bando europeo ed entro fine anno all’assegnazione del bando.

Queste le parole rilasciate da Carlo Masci, Sindaco di Pescara:

“Da 34 anni i pescaresi aspettavano una risposta per l’Area di Risulta, soprattutto per eliminare quel “Risulta” dietro la parola Area. Abbiamo approvato l’ultimo atto amministrativo prodromico al bando per le aree di risulta, un progetto di 56 milioni di euro che può essere realizzato grazie al contributo regionale di 15 milioni e 900 mila euro ed un contributo dalla Fondazione Pescarabruzzo di 4 milioni di euro che realizzerà un parco di 66.000 metri quadrati al centro della città, il parco più grande di Pescara dopo Parco Dvalolos. Parliamo di grandi numeri, così come i parcheggi ed abbiamo privilegiato architettura di grande qualità ed i criteri che abbiamo stabilito nel bando permetteranno di realizzare strutture sostenibili dal punto di vista ambientale, che abbiamo una qualità architettonica superiore. Ci saranno i parcheggi in numero sufficiente per il centro commerciale naturale. Totalmente cambiata l’Area di Risulta e parliamo e parliamo di una rivoluzione epocale che i cittadini aspettavano oramai da troppi anni.

Entro la fine dell’anno individueremo il soggetto che realizzerà l’opera in 3 anni e dopo le caratterizzazioni del terreno e del progetto esecutivo realisticamente i lavori partiranno a fine 2022."