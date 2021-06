Vaccini, disponibili altre dosi

Dopo il sold-out della settimana scorsa per le prenotazioni al vaccino anti-Covid, il Comune di Pescara ha appena pubblicato il calendario per richiedere la somministrazione al vaccino per le persone residenti nel comune pescarese.

I giorni interessati sono venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno a partire dalle ore 15:00. Le somministrazioni avverranno come smepre al PalaFiere, in Via Tirino a Pescara.

Nel frattempo il Sindaco Masci ha pubblicato sul proprio account Facebook il numero delle dosi somministrate: superate le centodiecimila (prima dose 71.619 mentre il richiamo 38.086).

"Nella giornata di ieri, a Pescara, abbiamo superato centodiecimila dosi di vaccino somministrate. Nel nostro centro di via Tirino adesso è il momento dei giovani, tutti entusiasti di vaccinarsi per tornare a una vita normale. Al Palafiere viaggiamo al ritmo di millecinquecento vaccinazioni al giorno."

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PRENOTAZIONE DEL VACCINO