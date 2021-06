Pescara, premiati i ragazzi dei Licei "D'Annunzio" e "Da Vinci"

Nella mattinata di ieri l'Amministrazione Comunale ha consegnato una pergamena di beneranza a diciotto ragazzi, tra studenti ed ex dei Licei Classico e lo Scientifico "Da Vinci" di Pescara per aver eliminato gli effetti del raid vandalico del 30 aprile ai danni dell’accesso e del portale dell'istituto sito in via Venezia e intitolato a Gabriele d'Annunzio.

La vicenda ebbe eco sui social network soprattutto per via di un video virale in cui giovani e giovanissimi, all'apparenza sotto l’effetto di alcool, urlavano slogan deliranti mentre due di loro si facevano riprendere a urinare contro la porta della scuola. L’episodio fu condannato pubblicamente dal sindaco di Pescara Carlo Masci.

L'incontro si è svolto dinanzi alla sede civica, Largo Chiola. Oltre la presenza del Primo Cittadino e l'assessore all Pubblica Istruzione Santilli, che hanno consegnato personalmente le pergamene, anche le presidi dei due istituti Antonella Sanvitale e Nora Ruggeri. Presenti anche i consiglieri comunali e presidenti di commissione Croce e Rapposelli. Queste le dichiarazioni del Sindaco Masci:

"Di giovani che manifestano un’incoraggiante attenzione al senso civico e che vanno ringraziati per il valore simbolico, oltre che pratico, del loro intervento. Hanno soprattutto permesso di derubricare, riportandola alla realtà dei fatti, la percezione di un’azione deprecabile alla quale, però, erano stati associati altri significati. Per questo li ringrazio, e colgo anche l’occasione, visto che si apprestano a sostenere l’Esame di Stato, per augurare loro un “in bocca al lupo!”.

I RAGAZZI CHE HANNO RICEVUTO LA PERGAMENA:

LICEO CLASSICO "D'ANNUNZIO": Francesco Celli, Emmanuele esta, Lorenzo Manieri, Edoardo Notturno, Daniele Arata, Giovanni Celli, Alessandro Ciavarelli, Alessio Cupaiolo, Alessandro Di Giulio, Andrea Nigro, Giulio Polidoro,Edoardo Roccetti.

Rappresentante d'Istituto: Raffaele Mucilli

Ex STUDENTI LICEO CLASSICO: Riccardo Anzoletti, Giuseppe Campochiaro, Francesco Pignoli

Rappresentanti Liceo Scientifico "Da Vinci": Riccardo Grossi, Luca Palestino.