Moscufo e Pianella: trasporto disabili in scadenza, affidamenti nella norma

Torniamo ancora a parlare di gare e non gare poiché, sono sempre più i Comuni che optano per rinnovi o affidamenti diretti, evitando così di dover espletare le procedure sulle varie piattaforme elettroniche, perché si sà, ormai le gare sono quasi tutte in digitale. In questo periodo poi, soprattutto per il settore trasporti, sono molte le gare in scadenza, sia per gli scuolabus che per il trasporto disabili.

Ed è proprio per questo che facendo un giro nei vari albi pretori dei Comuni, abbiamo la possibilità di capire meglio le leggi applicate, andando proprio a leggere le determine e chiedendo un confronto negli uffici preposti.

Questa volta ci troviamo a Moscufo ad esempio, era in scadenza il servizio trasporto disabili,

stessa sorte al Comune di Pianella, dove il servizio trasporto disabili era già stato prolungato di due mesi a causa del Covid-19.

A Moscufo il servizio trasporto disabili con assistenza, è stato affidato mediante trattativa diretta su piattaforma telematica MePA, fino al 31/12/2023. A Pianella invece nuovamente un rinnovo fino al 31/12/2021, senza la comparazione di altri preventivi, poiché si tratta di un appalto sotto soglia.

Per i malpensanti, tutto nella norma dunque, i Comuni hanno entrambi seguito alla lettera le leggi sul rinnovo, senza nulla lasciare al caso ed entrambi i servizi, sono stati riaffidati alla Ditta Edmondo Di Cesare di Collecorvino, che a Moscufo si aggiudica da anni, mediante la medesima procedura, anche il servizio trasporto scolastico e a Pianella, espleta da anni, il servizio trasporto disabili.