Il Pescara Primavera affronterà in amichevole la Nazionale di Mancini

Grandissima soddisfazione per il Pescara Primavera. Dopo la promozione in Primavera1 e la vittoria della Supercoppa contro l’Hellas Verona (3-2 in rimonta allo stadio Adriatico) i ragazzi di Pierluigi Iervese affronteranno domani pomeriggio, alle ore 17:30 in amichevole, la Nazionale Italiana Maggiore di Roberto Mancini, impegnata questa sera nella gara inaugurale di Euro2020, allo stadio Olimpico di Roma, contro la Turchia.