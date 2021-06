4 idee originali per decorare casa con le candele

Hai la passione per le candele e ti piacerebbe utilizzarle per decorare la casa, in modo da non limitarti a creare la giusta atmosfera ma rendere anche ogni ambiente più elegante e suggestivo? Innanzitutto, ti consigliamo di scegliere delle candele che siano di qualità: questo per evitare di diffondere nell’aria sostanze nocive per la salute, ma non solo. Vale la pena utilizzare candele naturali perché la cera si scioglie più lentamente e non crea quel fumo nero che rischia di compromettere tutta l’atmosfera. Detto questo, esistono moltissimi modi per decorare la casa con le candele, rendendo ogni angolino davvero suggestivo oppure elegante a seconda dell’effetto che si vuole ottenere.

Vediamo allora 5 idee originali per utilizzare le candele in casa a scopi decorativi.

#1 Il finto camino in salotto

Hai sempre sognato un camino in salotto, non solo per via dell’estetica ma anche per l’atmosfera che crea nelle sere d’inverno? Allora puoi utilizzare le candele per ricreare un angolino molto simile ed è meno complicato di quello che potrebbe sembrare. Devi però scegliere gli elementi giusti per ottenere un effetto davvero wow e per prima cosa ti consigliamo di acquistare le candele profumate Woodwick. Oltre alla qualità e al fatto che sono completamente naturali ed ecologiche, hanno uno stoppino particolare che riproduce il suono della legna che arde. Sono dunque perfette per creare un finto camino in salotto! Non devi fare altro che posizionarle su dei pezzi di legno, per rendere ancora di più l’effetto naturale, ed il gioco è fatto!

#2 Vasetti chic in cucina

Al giorno d’oggi in commercio si trovano candele, come appunto le Woodwick ma anche le Yankee Candle, che sono bellissime da vedere perché confezionate in giare o in contenitori di vetro eleganti e raffinati. La cucina non è un luogo molto adatto alle candele, soprattutto se sono profumate, ma puoi utilizzare i vasi che rimangono vuoti una volta che la cera è finita a scopi decorativi, mettendoli magari su una mensola a muro. Al loro interno puoi inserire ciò che preferisci: qualche fiore, una piantina grassa, della sabbia colorata.

#3 L’angolo SPA in bagno

Le candele possono trasformare il bagno di casa in un ambiente davvero unico, rendendolo simile ad una SPA e ricreando un’atmosfera rilassante e suggestiva. Per decorare questa stanza, le puoi collocare sulla vasca da bagno ad esempio, magari ponendole su un vassoio. Anche in tal caso, se acquisti candele di qualità come le Woodwick o le Yankee Candle, non ti devi nemmeno preoccupare molto del loro confezionamento perché sono già bellissime.

#4 Le candele sospese in camera da letto

Anche la camera da letto è una stanza della casa che si presta benissimo ad accogliere delle candele, perfette per creare la giusta atmosfera romantica e distensiva. Per un effetto davvero wow, puoi inserirle in sfere di vetro ed appenderle al soffitto, in modo che rimangano sospese e scendano a diverse altezze. Non è proprio facilissimo, ma il risultato ti sorprenderà e la tua camera da letto avrà una marcia in più.