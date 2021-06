"Carlo Verdone spiegato in due ore", l'incontro a cura di Davide Desiderio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In occasione della recente uscita del suo ultimo film, e per festeggiare i suoi 70 anni, l'associazione culturale "Miricreo" propone un incontro dal titolo "CARLO VERDONE SPIEGATO IN 2 ORE", a cura del regista Davide Desiderio.

Una lezione aperta a tutti, un viaggio cinematografico appassionato e divertente, che si terrà nella sede dell'associazione, in via Verrotti 13 a Montesilvano (PE), sabato 12 giugno alle ore 18:00.

Questo è l'ottavo incontro di un'iniziativa composta sia da un ciclo di lezioni di base sulla Storia del Cinema, sia da incontri di carattere monografico.

I primi appuntamenti, avvenuti nel 2019 e nel 2020, hanno registrato un record di presenze: sempre aperti a tutti, sono stati viaggi cinefili intorno alle figure di Fellini, Hitchcock, Sordi, Sorrentino, Franca Valeri, Nino Manfredi e Woody Allen. Storie raccontate con esempi, aneddoti e curiosità, che l'associazione vuole continuare a proporre ora, dopo una lunga pausa.

Le lezioni sono tenute da Davide Desiderio, docente di cinema e regista di corti ("Piano di studi", "Le 5 giornate di Roma", "La buona terra") nonché aiuto/assistente alla regia di "Boris - Il film" nel 2010.

Commenta così:

"Siamo ripartiti da poco, dopo la lunga assenza che ha fermato tutte le attività culturali in presenza. Ora ci aspetta un'estate di incontri, proiezioni, eventi di varia natura: tutte cose che erano pronte da più di un anno e che spero potremo fare insieme. Dalle tante persone venute in queste settimane in sede, si intuisce che la voglia di partecipare c'è.

Faremo un viaggio tra i film più belli di Verdone, ma toccheremo anche il teatro, e soprattutto le partecipazioni televisive e le interviste. Approfondiremo il suo rapporto con le donne e i suoi "padrini" cinematografici, e mostrerò foto inedite che gli ho scattato personalmente."

Per partecipare a questo ed agli altri incontri non è necessario avere delle conoscenze pregresse sugli argomenti trattati: il mio intento è quello di fare gruppo, senza limiti di età, perché il Cinema è ancora centrale nella narrazione di storie che possano arrivare a tutti".

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Informazioni per costi e prenotazioni:

329 5674642 - segreteria Miricreo Associazione

338 3582537 - referenza cinema.

"Associazione Miricreo", via Verrotti 13, Montesilvano (PE)