Inaugurato il Murale ‘Enogastronomagic’ all'Istituto Alberghiero di Pescara

Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, Alessandra Di Pietro, nel corso dell’inaugurazione odierna del Murale ‘Enogastronomagic’ e del Laboratorio, alla presenza, tra gli altri, dello street artist Zot19, in partnership con l’Atelier Zero.Dieci, della docente Rossella Cioppi, coordinatrice del progetto, con i docenti Marilena Bianchi e Adriana Vicari e degli studenti coinvolti nell’iniziativa.

“L’Istituto Alberghiero – ha spiegato la dirigente Di Pietro – ha aderito al ‘Piano Scuola Estate 2021’ varato dal Ministro Bianchi condividendo la proposta di lasciare aperte le scuole nel periodo estivo il più possibile, là dove ce ne siano le condizioni, proprio per consentire ai ragazzi di riallacciare quei rapporti sociali che sono stati bloccati dalla pandemia. Noi siamo andati oltre, garantendo non solo una situazione di formazione, ma anche e soprattutto di socialità, creando le condizioni per dare agli studenti la possibilità di esprimersi liberamente, ovvero di riconquistare la libertà di tirare fuori la propria creatività, realizzando un murale che arricchirà il cortile della scuola a ridosso della Casa del Gusto, andando anche a completare il percorso iniziato dieci giorni fa con il primo murale realizzato dai due street artisti di 100 metri quadrati, trasformando quello che era uno spazio di passaggio, di transito, in uno spazio vivo in cui i nostri ragazzi potranno fare attività. Non solo: il murale racconta gli aspetti che caratterizzano la nostra stessa scuola, ovvero il turismo, l’enogastronomia, con immagini che rimandano non solo a Pescara, alla costa, ma a tutto l’Abruzzo, con la figura del Guerriero di Capestrano, che rappresenta un po’ le nostre ‘colonne d’Ercole’, valorizzando dunque l’intera regione. Infine abbiamo voluto in modo specifico concentrare il progetto murale sulla Casa del Gusto, che è il nostro spazio inclusivo per eccellenza. Il Laboratorio ‘Enogastronomagic’ andrà avanti nei mesi di giugno e luglio, e non sarà l’unica attività che animerà il nostro Piano Scuola Estate 2021 che, parallelamente, vedrà partire anche lo spazio del Campus dello Sport, appena inaugurato, dove non si svolgeranno tornei o gare, ma, assecondando la volontà espressa dagli studenti, sarà uno spazio in cui i ragazzi potranno esprimersi liberamente praticando sport quale efficace valvola di sfogo”.