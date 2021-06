“Un Mondo a Colori” Mostra d’Arte dei ragazzi de La Casa di Cristina all’Aurum 

IL 18 GIUGNO ALLE 18.00 presso la sala D'ANNUNZIO dell'AURUM

i ragazzi dell'Associazione La Casa di Cristina Onlus saranno i protagonisti di una mostra di pittura e scultura nell'ambito del progetto UN MONDO A COLORI finanziato dalla Regione Abruzzo.

Guidati dalla professoressa Anna Maria RAGNI i ragazzi hanno sperimentato tecniche e materiali misti: acquerelli su cartoncino, tempere ed acrilici su tela. I dipinti dei neo pittori esposti all'Aurum sono ispirati alle opere di KEIT HARING, ENRY MATISSE E PABLO PICASSO ad ogni dei quali è dedicato un apposito spazio contraddistinto da un aforisma.

Le ore di produzione artistica hanno permesso ai ragazzi di sviluppare il senso cromatico con l’associazione dei colori, il lavoro costante ha promosso la manualità in particolare con l’argilla che ha accresciuto le abilità sensoriali, sociali e creative dei ragazzi. La parola d’ordine è creatività intesa come espressione e come riconoscersi nelle proprie realizzazioni. In ogni opera esposta è marcatamente riconoscibile l’impronta del carattere del neoartista.

Il lavoro di gruppo con la spontanea influenza reciproca è un elemento importantissimo risospesi possibile grazie alla presenza costante e attenta di validi volontari predisposti al confronto e all’insegnamento. Per i nostri provetti artisti l’esposizione delle opere al vasto pubblico è un riconoscimento al merito del loro impegno ed e’ un aspetto determinante perché accresce il proprio senso di identità rafforzando l’inclusione nel territorio.

Evento organizzato con il Patrocinio gratuito del Comune di Pescara e dell'Assessorato alla Cultura nella persona di Maria Rita SACCONE-PAONI.

Ingresso gratuito alla mostra dalle 18.30 alle 20.30 nel rispetto delle norme anti Covid.