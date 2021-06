Anche Italia-Svizzera sarà trasmessa al maxischermo della Nave di Cascella

Questa sera l'Italia tornerà in campo allo stadio Olimpico di Roma e la farà contro la Svizzera. Dopo il grande successo nella gara d'inaugurazione a Euro2020 contro la Turchia per 0-3, il maxschermo montato alla Nave di Cascella in occasione del "Pescara City Summer" trasmetterà in diretta la partita degli Azzurri.

Se la squadra guidata dal CT Mancini dovesse vincere contro quella di Petkovic gli Azzurri ipotecherebbero la qualificazione verso gli ottavi di finale. Come in occasione della partita contro la Turchia, per prentoare l'ingresso bisognerà farlo attraverso la pagina Facebook di "Pescara City Summer" per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.