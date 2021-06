Se l'Abruzzo fosse una regione dell'isola britannica come sarebbe? A porre la domanda è stato un utente di Facebook sul gruppo "QUELLI CHE...PESCARESI" creando una simpatica mappa del nostro amato Abruzzo e tradurre i nomi non solo dei paesi ma anche i capoluoghi di provincia in lingua inglese.

Per esempio la nostra Pescara è stata tradotta in "To Fish", data la raccolta e vendita del pesce mentre le sue province sono state rinominate in questa maniera: Città Sant'Angelo (S. Angles City), Penne (Pens), Pianella (Plan Hells) oppure l'Aereoporto Internazionale d'Abruzzo è stato rinominato in Hub Roots Airport, per non parlare del Mare Adriatico che è stato tradotto in Adriatic Sea.

Per quanto riguardano le montagne, il Gran Sasso è stato tradotto in "Big Stone of Italy" ed il Parco Nazionale Abruzzo-Lazio e Molise in "National Park of Hubs Roots".