Pescara Calcio, depositata la documentazione per l'iscrizione campionato di Serie C

Nella mattinata odierna è stata depositata la domanda d'scrizione, del Pescara, al prossimo campionato di Serie C 2021-22.

La documentazione è stata inoltratrata attraverso via PEC negli uffici della Lega Pro di Firenze con tutta la documentazione. Il comunicato della società:

"La Delfino Pescara 1936 comunica che nella giornata odierna è stata regolarmente depositata via PEC presso gli uffici della Lega Pro di Firenze, l’intera documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22 adempiendo a tutte le normative vigenti previste."