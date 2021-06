Accadde oggi: 93 anni fa con un decreto ministeriale si istituì il Campo di Fortuna di Pescara

Sono passati esattamente 93 anni da quando, il 25 giugno 1928, con un decreto ministeriale a Pescara venne istituito il "Campo di Fortuna di Pescara", un’area abbastanza grande e priva di ostacoli che permetteva l’atterraggio di aerei, il primo embrione dell'area che divenne poi l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo.

La presenza in quell'area, in realtà, è precedente. Le prime intenzioni di stanziare una base aerea a Pescara risalgono al 1914 (il Ministero rispose che non c'erano fondi per dislocare nuove squadriglie) ma, fino alla Prima Guerra Mondiale nulla fu concretizzato. Nel maggio 1917 invece, a seguito dei bombardamenti subiti da Pescara, venne realizzato lungo la via Tiburtina un campo di aviazione gestito dal Regio Esercito Italiano con lo scopo di difendere la città da ulteriori attacchi.

Il 31 luglio 1918 venne istituita la 302° Squadriglia che, equipaggiata con i monomotori biplani Ansaldo S.V.A considerati tra i migliori caccia bombardieri dell'epoca, venne dislocata sulla base aerea.

Il primo volo commerciale

Nel 1933 partì il primo volo commerciale grazie alla SAM (Società aerea mediterranea) che gestì la tratta Pescara - Roma Urbe con scalo a L'Aquila. Successivamente nel 1947, al termine della Seconda Guerra Mondiale, ripresero i collegamenti Pescara-Roma Urbe e Pescara entrò nella rotta Venezia Catania con scali ad Ancona, Pescara e Brindisi.

Negli anni l'aeroporto di Pescara è cresciuto notevolmente nel traffico e nei servizi ed è proprio di qualche giorno fa la notizia delle nuove rotte, sia nazionali che internazionali, in partenza questa estate. I nuovi collegamenti nazionali saranno con Genova, Trieste a Verona, Lamezia e Pantelleria mentre quelli internazionali sono Croazia con Spalato e Dubrovnik, Grecia con Corfù, Corsica con Figari.

