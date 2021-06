Pescara, Piazza Nilde Iotti sarà riqualificata

Piazza Nilde Iotti, situata presso Pescara Colli, verrà riqualificata. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Masci sul proprio account Facebook.

I lavori inizeranno tra la fine di luglio e l'inizio del mese di agosto. Nel pomeriggio di ieri il Comune di Pescara e la società Gli Oleandri hanno sottoscritto la convenzione che, a condizioni molto convenienti per l'amministrazione, determinerà, dopo 24 anni, il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie residenti.

Lo spazio non solo sarà ripristinato per i cittadini ma anche per le imprese che potranno utilizzare i locali commerciali che insistono sulla piazza. Le opere dovrebbero essere completate in 9 mesi.

Alla sottoscrizione della convenzione erano presenti il Primo Cittadino Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Massimo Pastore e, per l'impresa, l'amministratore unico Nicola Russo.

Queste le parole del Sindaco apparse sul proprio account Facebook: