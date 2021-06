Pallamano - La Ogan Pescara celebra la promozione in Serie A2 domenica sul palco del “Pescara City Summer”

La Ogan Pescara domani sera (domenica), a partire dalle ore 19:00, sarà protagonista sul palco dell’iniziativa “Pescara City Summer”, il format di eventi e appuntamenti promosso dal Comune di Pescara nel cuore della città adriatica, in Largo Mediterraneo, in prossimità della celebre fontana La Nave di Cascella.

Alla presenza delle Istituzioni cittadine, la dirigenza, lo staff tecnico e gli atleti dell’organico biancoazzurro avranno la possibilità di celebrare in uno scenario d’eccezione la promozione in Serie A2 maschile conquistata il 6 giugno scorso, trionfando nei play-off promozione e chiudendo da imbattuta la stagione 2020/21.

Ad accogliere la squadra sarà l’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli, tifosa anche durante tutto l’arco della stagione sugli spalti del Pala Giovanni Paolo II e che alla vigilia dell’appuntamento del “Pescara City Summer” ha voluto rivolgere un primo pensiero alla famiglia Ogan Pescara: “Lo sport pescarese e abruzzese continua a registrare successi straordinari che - ha sottolineato - rappresentano uno sprone per l'amministrazione comunale nel continuare a sostenere con forza l'impegno dei nostri atleti. Anche noi siamo al lavoro per garantire, già alla ripresa dei campionati, impianti sportivi efficienti, funzionali e all'altezza delle aspettative”.

Domani appuntamento presso La Nave di Cascella, nel centro di Pescara, a partire dalle ore 19:00. Tutte le indicazioni per la partecipazione, nel rispetto delle norme anti-Covid, sono consultabili sulla pagina www.facebook.com/pescaracitysummer.