Pescara, in arrivo da Poste Italiane nuovi dosi di Moderna e Johnson&Johnson

Poste Italiane ancora impegnata nella distribuzione dei vaccini a Pescara.

È in programma per la mattinata di domani, venerdì 2 luglio, la consegna, da parte del corriere SDA Express Courier, di 2200 dosi del vaccino Moderna e 1100 dosi del vaccino Johnson&Johnson destinate all'ospedale Santo Spirito.

Nella giornata di domani, 31 furgoni speciali della flotta di SDA Express Courier, consegneranno in tutta Italia, per conto del Commissariato per l'Emergenza Sanitaria, complessivamente circa 170mila dosi tra vaccino Moderna (120mila) e vaccino Janssen, di Johnson&Johnson (50mila).

Oltre all'Abruzzo, i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, sono operativi in Lombardia, Piemonte, Liguria, provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.