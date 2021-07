Spoltore, l'ACA sospenderà la fornitura idrica. Ecco quando

A causa della carenza idrica ed aumento delle temperature con il continuo abbassamento dei serbatoi, l'ACA comunica la l'interruzione idrica dalle ore 22 del giorno 3 luglio alle ore 6 del 4 luglio 2021 nel comune di Spoltore.

Le strade interessate sono le seguenti: Serbatoio Montinope/Valle Carbone

via Dante, via Monte Secco, S. Lucia (Zona alta), via Manzoni, via Perosina, via Parini, via Ripoli, via Silone, via Pirandello, via Verga, via Quasimodo, via De Cesaris, Via Tosti e relative vie limitrofe, Strada Valle Carbone, Motorizzazione.