Sull'inginocchiamento dei calciatori italiani in solidarietà al movimento Black Lives Matter, l'opinione pubblica italiana si è spaccata praticamente a metà, come ormai succede quasi sempre su tantissime questioni, che si tratti dei vaccini o del ddl Zan. Tutto sembra ridursi a fragili slogan che semplificano e sintetizzano troppo le questioni, rischiando in molti casi di banalizzarle.

Per parlare del tema in maniera diversa, in una chiacchierata leggera ed informale che non elimini, però, la complessità delle cose, Arci Pescara in collaborazione con lo Scumm di via delle Caserme, nel cuore del centro storico di Pescara, ha organizzato per domani pomeriggio, venerdì 2 luglio alle 19.00, poco prima della partita dell'Italia che verrà poi trasmessa in strada su maxischermo, un incontro aperto a tutti intitolato “In ginocchio da te”.

Al talk, moderato da Vincenzo d'Aquino, direttore del FLA - Festival di Libri e Altrecose, interverranno Simone D'Angelo, presidente Endas Abruzzo e vicepresidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi; Antonio Martorella, presidente Mondo Curi ed ex calciatore del Pescara; Antonio Tiberio, presidente Arci Abruzzo; Giorgia Verzulli, calciatrice del Tiki Taka Planet (calcio a 5, serie A2).