Pallamano: Ogan Pescara iscritta alla Serie A2

La Ogan Pescara è iscritta alla Serie A2 maschile per la stagione 2021/22. La società biancoazzurra ha perfezionato, entro il termine del 30 giugno fissato dalla Federazione, le procedure di iscrizione che all’organico di Michele Mastrangelo l’opportunità di scendere in campo nella seconda categoria nazionale dopo la promozione ottenuta lo scorso 6 giugno trionfando nei play-off promozione del girone Abruzzo-Marche di Serie B.

Soddisfatto il presidente Elio Genobile: “Siamo contentissimi di riportare la Serie A2 e la grande pallamano a Pescara. Per la Ogan è la prima volta al maschile dopo l’esperienza femminile nel 2010. I ragazzi hanno meritato questa possibilità sul campo disputando una stagione strepitosa e non abbiamo avuto dubbi sul da farsi. Anzi, la conquista dell’A2 è stata lo stimolo definitivo per aprire un nuovo e ambizioso progetto che possa dare lustro a questo sport nella nostra amata città, attraverso la squadra senior e nel contempo attraverso i settori giovanili e le scuole”.

Grandi onori, grandi oneri. “Eravamo consapevoli dall’inizio che intraprendere un cammino come la Serie A2, del tutto nuovo per noi, avrebbe rappresentato una sfida anche sotto il profilo organizzativo ed economico. La società sta lavorando in tutte le direzioni per assicurare alla squadra le migliori condizioni”.

La ricerca di partner e sponsor prosegue. “Certamente, in modo incessante – conferma il numero uno della Ogan – e ne approfitto per chiamare a raccolta le Istituzioni, che ringrazio per avere già dimostrato apprezzamento per il nostro risultato sportivo, come anche le realtà imprenditoriali cittadine. Vogliamo costruire una realtà d’eccellenza a Pescara e questo sarà possibile grazie al coinvolgimento anche di nuovi partner, di aziende, di persone che hanno a cuore lo sport e i colori biancoazzurri”.

La Ogan Pescara attende ora di conoscere la propria collocazione geografica in uno dei tre gironi – A per il nord, B per il centro e C per il sud della penisola – previsti dalla formula disposta dalla Federazione. Lo start del campionato è fissato per l’11 settembre.