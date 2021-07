Movida, i nuovi orari sulla chiusura dei locali

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l'ordinanza sul cambio degli orari per le aperture e chiusura dei locali che riguardano la vendita e somministrazione di bevande e alcolici, ovvero bar, ristoranti, pub e pizzerie.

Il mese scorso lo stesso Sindaco aveva firmato la prima ordinanza valevole fino ad oggi, 7 giugno. I nuovi orari sono stati preventivamente comunicati al Prefetto Di Vincenzo e determinate anche dall'incontro dello scorso primo luglio con le associazioni di Categoria, ovvero Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Casartigiani.I nuovi orari entreranno in vigore da domani 8 luglio e fino a tutto il 24 luglio 2021.

I NUOVI ORARI:

Dalla domenica al giovedì: dalle ore 6 alle ore 00:30 del giorno successivo per i locali che si trovano nella fascia 1: Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis.

Venerdì e sabato: dalle ore 6 alle ore 2 del giorno successivo per i locali che si trovano nella fascia 2: Zona Centro Storico: Via delle Caserme - Largo dei Frentani -Via dei Bastioni – Corso Manthonè - Via Catone – Via Corfinio – Via Petronio – Via E. Flaiano – Piazza dell’Unione – Piazza Garibaldi.

Tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 02.00 del giorno successivo per i locali nelle altre zone della città.

Per chi viola l'ordinanza scatta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 10mila euro.

