Demolizione del Liceo statale G. Marconi di Pescara - INCONTRO CON LA STAMPA - Giovedì 8 Luglio 2021, dalle ore 15:45

A tutt* le/i cittadin* interessat* al “diritto allo studio” ed alle sorti della comunità scolastica del Liceo statale G. Marconi di Pescara - INCONTRO CON LA STAMPA - Giovedì 8 Luglio 2021, dalle ore 15:45.

Con riferimento all’imminente demolizione del Liceo statale G. Marconi di Pescara, tutte le componenti della comunità scolastica – studenti, genitori, personale A.T.A. e Docenti – riuniti nel costituendo Comitato “Marconi QUO Vadis?”, parteciperanno ad un incontro con la stampa – Giovedì 8 Luglio 2021, dalle ore 15:45 – presso la sede liceale di Via M. da Carmanico 26, per comunicare alla cittadinanza ed alle Istituzioni preposte le iniziative che intendono adottare, nella difficile fase di smembramento del Liceo , affinché vengano messe in condizione di ridurre al minimo il disagio, sia degli alunni che di tutto il personale, e di assicurare il più possibile il clima di benessere e di serenità che ha sempre caratterizzato la vita e i rapporti all’interno di codesta realtà scolastica, ormai indisponibile a scelte politico-amministrative della Provincia di Pescara che lasciano perplessi per l'intempestività e l'inadeguatezza in termini di problem solving dimostrate fin'ora.

L'incontro con la stampa prevede la stigmatizzazione di un “Marconi virtualizzato”, mediante:

1. Illustrazione del Documento di rivendicazioni che il Comitato “MARCONI quo vadis ?” ha predisposto constatata l'inesistenza di un cronoprogramma ufficiale che non è stato ancora formalizzato e condiviso in modo tale da consentire idonea dislocazione provvisoria di 67 aule, Laboratori e palestra o spazi per attività motoria per poter riprendere “in presenza” e in sicurezza le lezioni confermando la qualità del servizio scolastico reso alle persone ed al territorio, dal prossimo mese di Settembre

2. Critica del progetto architettonico e del business plan

3. Comunicazione di prossime iniziative di lotta che il Comitato “MARCONI quo vadis ?” intende realizzare per contrastare quella sorta di ground zero informativo e gestionale generato dalla Provincia di Pescara – a meno di 2 mesi dall'inizio dell'Anno scolastico 2021 / 2022 – e che angoscia la comunità scolastica, destabilizzata nella dimensione professionale e a rischio di decremento di iscrizioni perché – ad oggi – i nuclei familiari ed il personale non hanno notizia in quali edifici si potrà ben insegnare e ben amministrare e gli studenti ben apprendere.

Questo Comitato nasce da un'urgente necessità di chiarezza riguardo la collocazione dei 1500 studenti del Liceo statale G. Marconi di Pescara che a breve si troveranno senza una sede fisica a causa dell'imminente demolizione dell'edificio; la ricostruzione di una sede avveniristica era stata già decisa da tempo senza che però venissero affrontate concretamente le alternative transitorie per gli studenti frequentanti durante i lavori.

Siamo passati da un primo momento nel quale addirittura si era ipotizzato il prolungamento della dad (“proposto” dalla Provincia di Pescara, competente per l’edilizia scolastica … !!!) per scarsezza di fondi, all'attuale proposta di smembrare l'Istituto in più sedi di fortuna disintegrando la comunità e purtroppo le proposte, diffuse a mezzo stampa (!!!) sono ancora vaghe ed imprecise. Questi due anni di pandemia hanno messo a dura prova la scuola , le famiglie, gli alunni, i docenti, i collaboratori scolastici, tutti hanno diritto ad avere certezze, per organizzarsi al meglio soprattutto perché non si può non sottolineare che il Liceo Marconi è una scuola di pendolari e la collocazione anche transitoria della sede può fare la differenza !

Unendoci possiamo avere la forza necessaria per pretendere chiarezza dagli enti di competenza ed organizzare una mobilitazione permanente affinché tutte le esigenze delle diverse componenti della comunità scolastica siano prese in considerazione !

Condividete la lotta e partecipate affinché le legittime richieste riecheggino fino ai “piani alti”.

Per il Comitato “Marconi QUO VADIS?”, Prof. G. Dursi