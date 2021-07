Analisi microbiologiche, a chi richiederle e quali settori sono i più coinvolti

Il laboratorio di analisi microbiologiche di Gruppo Maurizi nasce dall’unione delle esperienze professionali di Fernando e Daniela Maurizi e rappresenta un punto di riferimento per chi vuole ottenere risultati chiari e affidabili derivati da analisi microbiologiche di diversi tipi.

All’interno del laboratorio si effettuano analisi di diversa natura, per essere sicuri di offrire un servizio ad ampio spettro ed essere in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, rispettando sempre le regole di controlli e rendimenti elevati grazie a investimenti costanti sulla qualità della strumentazione al passo con i tempi, alla presenza e all’unione di diverse competenze all’interno dello stesso gruppo e alla partecipazione a circuiti interlaboratorio per il monitoraggio e la valutazione dall’esterno dei propri risultati.

Le tipologie di analisi microbiologiche che vengono effettuate sono diverse e specializzate

• Le analisi alimentari e nutrizionali, come quelle realizzate per chi ha bisogno di far validare i sistemi HACCP o per controllare le materie prime o verificare i fornitori di alimenti, o per quanto riguarda i processi di sanificazione delle superfici a contatto con gli alimenti

• Analisi chimiche ambientali effettuate su campioni di acqua destinata ad uso potabile o per l’agricoltura, analisi dell’aria per controllare valutare ed intervenire sulle emissioni di agenti inquinanti nell’aria o negli ambienti di lavoro, analisi di terreni che necessitano di bonifica o di terre e rocce da scavo, per classificarle in modo corretto in base ai decreti legislativi osservati per essere sempre sicuri di rispettare le normative vigenti.

• Si effettuano analisi microbiologiche anche per quanto riguarda i diversi tipi di rifiuti, tema molto delicato e che richiede esperienza e una professionalità che il laboratorio di analisi microbiologiche di Gruppo Maurizi garantisce in ogni aspetto. Rifiuti che possono essere di diversa natura e che necessitano di analisi di caratterizzazione per la corretta attribuzione dei codici CER sia per quanto riguarda i rifiuti di natura organica, come PCB, IPA, idrocarburi e solventi organici, sia per quanto riguarda rifiuti inorganici come i metalli e gli anioni

Gruppo Maurizi si occupa anche di valutare la pericolosità di un rifiuto speciale. Il cliente si occupa di fornire tutti i dati e la documentazione necessaria, le schede di sicurezza di un rifiuto, in base alle quali il laboratorio microbiologico esprime un giudizio di pericolosità.

Quello di Gruppo Maurizi è un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025: 2018 in grado di offrire risultati che rispettano alti standard qualitativi, grazie anche all’impegno e alla partecipazione ai Proficency Test per far verificare da laboratori esterni la qualità delle analisi microbiologiche in totale trasparenza e con la massima professionalità