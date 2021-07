Agenzia per la registrazione marchio Roma: deposita la firma della tua azienda

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Se stai cercando un’agenzia in grado di occuparsi della registrazione marchio Roma per la tua azienda o la tua impresa, affidati al team di Studio3FV, dove ogni pratica viene seguita con attenzione per assicurare un servizio affidabile, rapido e di alta professionalità a tutti i clienti che si rivolgono allo studio.

Studio 3FV seguirà la registrazione marchio Roma presso la camera di commercio seguendo personalmente tutte le fasi amministrative che richiedono l’occhio attendo ed esperto di professionisti che sanno agire con trasparenza e sicurezza. In questo modo risparmierai tempo ed energie preziose per le pratiche amministrative da presentare alla camera di commercio sia in versione cartacea che telematica.

Studio3FV i occuperà del disbrigo pratiche amministrative anche per la modifica di un marchio già esistente e precedentemente registrato a Roma o in tutta Italia

Registrare un marchio presso la camera di commercio in Italia è un passaggio fondamentale per chiunque stia avviando un’impresa o un’azienda e abbia bisogno di tutelare l’immagine e l’identità del proprio brand. Il team di Studio 3FV si occuperà di ogni pratica con cura offrendo un servizio trasparente ai propri clienti che necessitano di una squadra affidabile che si occupi degli aspetti amministrativi della propria attività.

Per la registrazione marchio Roma si procede con il contattare l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per evitare che il proprio marchio possa essere utilizzato da terzi senza la propria autorizzazione. Lo Studio3FV penserà alle pratiche amministrative anche qualora fosse necessario trascrivere un marchio o rinnovarne i termini di proprietà scaduti.

Sono diverse le tipologie di marchio che si possono registrare per la propria azienda o impresa, e variano in base a diverse caratteristiche. Ci sono i marchi denominativi, composti solamente da un testo, e i marchi figurativi che sono rappresentati con una figura che potrebbe essere un oggetto reale o di fantasia. Possono essere registrati anche marchi caratterizzati da un particolare movimento dell’immagine o del testo. Si parla invece di marchio multimediale quando ad un marchio figurativo o denominativo viene affiancato un elemento sonoro come un suono elettronico o una nota musicale rendendolo inconfondibile e facilmente riconoscibile.

Quindi se hai bisogno di registrare il tuo marchio, lo Studio3FV con sede a Roma in via delle Betulle 33, sarà felice di aiutarti e risolvere per te ogni eventuale nodo amministrativo e sollevandoti da un impegno che richiede tempo e attenzione per essere portato a termine con successo.

Telefona o invia una mail all’indirizzo info@studio3fv.it o compila il form sul sito per avere chiarimenti e informazioni su qualsiasi aspetto relativo alla registrazione marchio Roma