Movida, prorogata di mezz'ora la chiusura dei locali

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha frimato la nuova ordinanza sul cambio degli orari di aperture e chiusure dei locali che riguardano la vendita e somminitrazione di bevande e alcolici, ovvero bar, ristoranti, pub e pizzerie. (CLICCA QUI PER LEGGERE I PRECEDENTI ORARI).

La nuova ordinanza entrerà in vigore da domani, domenica 25 luglio fino all'8 agosto.

I NUOVI ORARI

Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 01:00 del giorno successivo per i lcoali che si trovano nella zona limitrofa di Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis;

Venerdì e sabato: dalle ore 6:00 alle ore 2:00 del giorno successivo per i locali che si trovano nella zona del Centro Storico: Via delle Caserme - Largo dei Frentani -Via dei Bastioni – Corso Manthonè - Via Catone – Via Corfinio – Via Petronio – Via E. Flaiano – Piazza dell’Unione – Piazza Garibaldi.

Per le attività che si trovano nelle altre zone della città saranno aperti dalle ore 6:00 alle ore 2:00.

Dal 9 agosto fino al 22 agosto, i pubblici esercizi autorizzati all’apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali, possono rimanere aperti all’interno delle seguenti fasce orarie:

Tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 2:00 del giorno successivo per i locali che si trvano nella zona limitrofa di Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis;

Tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 2:00 del giorno successivo per i locali che si trvano nella zona del Centro Storico: Via delle Caserme - Largo dei Frentani -Via dei Bastioni – Corso Manthonè - Via Catone – Via Corfinio – Via Petronio – Via E. Flaiano – Piazza dell’Unione – Piazza Garibaldi.

Per le attività che si trovano nelle altre zone della città saranno aperti dalle ore 6:00 alle ore 2:00.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NUOVA ORDINAZA