Pescara, presentato il progetto variante di Viale Marconi

Viale Marconi, una delle vie più trafficate di Pescara, sta per cambiare volto. Stamane sono stati presentati a Palazzo di Città i nuovi contenuti del nuovo progetto di variante.

"Come sapete - ha detto il sindaco Masci durante l'incontro di questa mattina - noi abbiamo ereditato un progetto esecutivo che abbiamo portato avanti per non perdere i finanziamenti del Sus.

Ma le persone che sono interessate a Viale Marconi, e che lì vivono, hanno quasi da subito iniziato a evidenziare dei problemi. In questi ultimi quattro mesi abbiamo adeguato il progetto alle richieste dei cittadini.

Le corsie in carreggiata diventano quindi quattro al posto di tre, quindi due per i bus e due per i mezzi privati; introduciamo rotatorie agli incroci fluidificando il traffico; salvaguardiamo la rete di piste ciclabili, ad esempio da via Pepe si potrà procedere su Via Pollione sino a viale Pindaro; recuperiamo fino a 222 posti di sosta per le auto rispetto ai 102 previsti nella prima ipotesi; spostiamo sul lato mare le pedane per i pedoni che scendono dai bus."