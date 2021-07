Prima edizione del "We love fest-Pescara Music Festval", al via le prenotazioni

A partire da oggi è possibile prenotarsi per partecipare ai concerti della sezione “BIG”, in programmazione nell’ambito della prima edizione del "WE LOVE FEST – PESCARA MUSIC FESTIVAL".

I concerti si terranno nella suggestiva location dello Stadio del Mare (Lungomare G.Matteotti, zona Nave di Cascella).

Gli eventi sono tutti gratuiti, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma “Eventbrite”, accessibile dal sito del Comune di Pescara nella sezione dedicata al Festival, selezionando l'evento di proprio interesse, oppure sull'App “Pescara Shopping & Life”.

Sarà possibile prenotare e partecipare all’evento, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105, esclusivamente se si è in possesso del Green Pass. Per informazioni welovefest@comune.pescara.it