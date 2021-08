Pescara, disponibili le nuove MiMoto di Helbiz

Dalla mattina di lunedì 2 agosto il servizio MiMoto di Helbiz è attivo in città e consentirà spostamenti agevoli e rapidi non soltanto nelle aree centrali, ma anche a medio raggio, nei comuni vicini come Montesilvano, Francavilla e San Giovanni Teatino. I cento e-scooter messi a disposizione da Helbiz sono di ultimissima generazione, omologati per due passeggeri e accessoriati con due caschi di misure diverse e di tutti i prodotti necessari per l'igienizzazione, secondo quanto previsto dalle normative anticontagio.

Il servizio è accessibile con le stesse modalità utilizzate per i monopattini: basterà scaricare sul cellulare l’app MiMoto, cercare lo scooter più vicino e prenotarlo. La corsa ha un costo di 0,26 euro al minuto, di 4,90 euro all’ora o di 19,90 euro per l’intera giornata.

L'area operativa comprende il centro città per le corse e il parcheggio e Montesilvano, Francavilla, San Giovanni Teatino per il transito e la sosta momentanea.